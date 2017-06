França/Eleições

Os seis membros do Governo francês, liderado por Emmanuel Macron, que eram candidatos na segunda volta das legislativas em França, foram hoje eleitos, pelo que poderão manter-se no executivo.

Os seis governantes estavam obrigados a vencer as eleições nos respetivos círculos para poderem continuar no executivo, como é tradição em França.

Em causa estão os ministros de Economia, Bruno Le Maire; da Coesão do Território, Richard Ferrand; da Europa, Marielle de Sarnez; das Relações com o Parlamento, Christophe Castaner, e, por fim, do Ultramar, Annick Girardin.