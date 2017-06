Pedrógão Grande

Dezenas de jornalistas portugueses e espanhóis, de agências noticiosas, jornais, rádios e cadeias de televisão, acompanham em permanência as operações no centro de comando operacional do incêndio que deflagrou sábado em Pedrógão Grande.

Hoje, no segundo dia do incêndio que se estendeu aos concelhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera (no distrito de Leiria) e Sertã (Castelo Branco), o centro de comando operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) instalado numa zona industrial junto a Pedrógão Grande recebeu mais de uma dezena de canais de televisão, portugueses e espanhóis.

No local está ainda uma equipa de televisão da CCTV (Televisão Central da China), aquela que é considerada a maior rede de televisão daquele país asiático.