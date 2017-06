Actualidade

A circulação rodoviária no Túnel do Marão, no sentido Amarante - Vila Real, encerrada desde 11 de junho devido a um incêndio, foi reposta ao trânsito, que passou a circular nos dois sentidos, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com um comunicado da entidade, o incêndio provocou alguns danos ao nível da infraestrutura e dos sistemas de segurança e monitorização, obrigando, na altura, à suspensão da circulação em ambos os sentidos no túnel.

No domingo de 11 de junho, um incêndio de um autocarro com 20 passageiros da empresa Rodonorte, dentro do Túnel do Marão, ao quilómetro 74 da autoestrada do Marão, entre Amarante e Vila Real, obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos, sem causar vítimas.