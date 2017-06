Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Castanheira de Pera, Fernando Lopes, descreveu hoje "um cenário dantesco, calamitoso" no concelho, um dos mais afetados pelos incêndios, e queixou-se de poucos meios e da falta de comunicações.

"Está tudo desmotivado, cansado. Não encontro palavras para descrever o nosso espírito. É um cenário dantesco, calamitoso. Isto é inimaginável", afirmou à agência Lusa Fernando Lopes, numa rara ligação telefónica que foi possível estabelecer com o autarca do norte do distrito de Leiria.

Fernando Lopes adiantou que "ardeu quase tudo no concelho", como "quase tudo" nos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, também no distrito de Leiria.