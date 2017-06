Incêndios

A Estrada Nacional (EN) 2 encontra-se cortada à circulação na zona do cruzamento das Fontainhas, devido ao incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, informou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As chamas que deflagraram em Pedrógão Grande e alastraram a outros municípios do distrito de Leiria continuam a obrigar ao corte da circulação na A13 --- Autoestrada do Pinhal Interior, entre o nó do Itinerário Complementar (IC) 8 e o nó de Penela (Coimbra).

Segundo confirmou a GNR, reabriu o troço do IC8 na zona de Alvaiázere, cortado cerca das 20:00 de domingo, depois de ter sido reaberto ao trânsito horas antes.