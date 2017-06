Actualidade

Quatro autores do ataque perpetrado no domingo contra um complexo turístico, perto de Bamako, foram mortos pelas forças de segurança, informou o ministro da Segurança do Mali.

"Recuperámos os corpos de dois atacantes", disse Salif Traoré, aos jornalistas, indicando que as tropas malianas procuram "outros dois", sem precisar se existem mais em fuga.

O ataque ocorreu num local conhecido como Kangaba, um complexo de lazer situado na periferia da capital, Bamako, muito popular nomeadamente entre expatriados.