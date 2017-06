Actualidade

O Conselho Muçulmano Britânico (MCB, na sigla em inglês) anunciou que o atropelamento ocorrido pouco depois da meia-noite, perto da mesquita de Finsbury Park, no norte de Londres, fez pelo menos três mortos e sete feridos.

Migdaad Versi, dirigente do MCB, indicou, através do Twitter, que três ou quatro fiéis morreram depois de terem sido atropelados por uma furgoneta quando saíam do Centro de Bem-Estar Muçulmano, perto da mesquita de Finsbury Park.

O secretário-geral do Conselho Muçulmano Britânico, Harun Khan, afirmou, por seu lado, através da mesma rede social, que o atropelamento foi intencional.