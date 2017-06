Confederações

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino em Kazan antes da viagem para Moscovo, numa sessão em que Fernando Santos trabalhou apenas com os jogadores que falharam a titularidade frente ao México, na Taça das Confederações.

No centro de estágios do Rubin Kazan, o selecionador nacional contou com apenas 10 jogadores de campo e dois guarda-redes, Beto e José Sá, enquanto Pepe e Ricardo Quaresma foram os únicos dos titulares a subirem ao relvado.

Os dois jogadores, que estiveram no empate (2-2) de domingo com os mexicanos, na estreia no Grupo A, trabalharam à margem do grupo, tendo efetuado apenas corrida nos primeiros 15 minutos do apronto, que foram abertos à comunicação social.