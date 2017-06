Actualidade

Quatro em cada cinco visitantes da Feira do Livro compra um livro, o que significa que este ano foram vendidos naquele espaço cerca de 400 mil livros, revelou à Lusa o secretário-geral da APEL, Bruno Pacheco.

No termo da 87.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, as contas feitas pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), com base nas "conversas informais" tidas com os participantes, apontam para um valor superior a quatro milhões de euros em livros vendidos.

"Em média, um pavilhão vende cerca de 15.000 euros em livros na Feira. Multiplicando pelos 286 participantes deste ano, chegamos a um valor superior a quatro milhões de euros", indicou Bruno Pacheco à agência Lusa.