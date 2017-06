Actualidade

Todos os anos o pavilhão da Sociedade Bíblica fica ao lado do pavilhão das edições do Avante!, uma 'vizinhança' que é escolhida por ambos e que é já um clássico da Feira do Livro de Lisboa.

O provérbio popular diz que os opostos se atraem, verdade ou não, o certo é que estas duas publicações fazem questão de todos os anos manterem os mesmos lugares ocupados no ano anterior, e que são ao lado uma da outra, segundo explicou à Lusa o secretário-geral da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Bruno Pacheco.

Isto porque, na verdade, se alguma das editoras quisesse mudar de espaço ocupado na feira, poderia fazê-lo, bastando para tal solicitar à APEL uma determinada zona, na altura da inscrição, o que à partida seria atendido.