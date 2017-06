França/Eleições

O diplomata António Monteiro disse hoje acreditar que a maioria absoluta alcançada por Emmanuel Macron na segunda volta das eleições legislativas em França "é convincente" e que futuramente o eixo franco-alemão poderá caminhar com maior estabilidade".

Em declarações à agência Lusa, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros considerou que "esta presidência é decente e convincente".

O partido centrista do Presidente francês, Emmanuel Macron, alcançou no domingo uma vitória clara na segunda volta das legislativas com 341 dos 577 assentos, numa eleição marcada por uma abstenção sem precedentes de quase 57 por cento.