Pedrógão Grande

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) pediu às suas congéneres europeias que transmitam aos seus associados que Portugal e, nomeadamente, a região centro, se mantêm como um destino seguro.

Depois de pelo menos 62 pessoas terem morrido na sequência do incêndio de grandes dimensões que deflagrou no concelho de Pedrógão Grande, a APAVT apelou para que as associações europeias "difundam a todas as agências de viagens e operadores turísticos, e através destes aos seus clientes, o facto de Portugal, designadamente os destinos da Região Centro de Portugal, se manterem totalmente operacionais e seguros, apesar dos trágicos incêndios deste fim de semana", refere a associação em comunicado.

A APAVT faz parte da Confederação Europeia das Associações de Agentes de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA), organização na qual ocupa uma das vice-presidências, o que agiliza o processo e a transmissão deste apelo, "que está já a ser difundido por toda a Europa", garantem.