Actualidade

O ministro da Defesa Nacional, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e o chefe do Exército expressaram hoje profundo pesar pela morte do militar português no Mali, na sequência de um ataque terrorista.

Em nome pessoal e do Governo, José Alberto Azeredo Lopes manifestou "profundo pesar pelo falecimento do militar" do Exército português ao serviço da Missão de Treino da União Europeia no Mali, vítima de um ataque terrorista ocorrido no domingo.

Segundo um comunicado, o ministro da Defesa visitou hoje de manhã a família do militar, acompanhado pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, para prestar "os mais profundos sentimentos e solidariedade" numa "hora de dor e sofrimento".