Actualidade

O Governo anunciou hoje que indicou o antigo administrador da Groundforce, Carlos Gomes Nogueira, para presidente da CP para os próximos três anos, substituindo no cargo Manuel Queiró.

Em comunicado, o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas explica que o Governo solicitou à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) os necessários pareceres com vista à nomeação do Conselho de Administração da CP para o mandato 2017-2020.

Caberá agora à comissão pronunciar-se sobre a nomeação.