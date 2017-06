Pedrógão Grande

O Presidente da República chegou hoje cerca das 13:30 ao posto de comando da Proteção Civil em Avelar, Ansião, distrito de Leiria, para conhecer a situação dos incêndios que lavram desde sábado à tarde na zona de Pedrógão Grande.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou no carro da Presidência da República, sozinho, e depois de um encontro com a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, deverá deslocar-se aos locais afetados pelos incêndios: Penela, Alvaiázere, Góis e Cernache do Bonjardim (Sertã).

O último balanço das autoridades dá conta de 62 mortos civis e 62 feridos, dois deles em estado grave.