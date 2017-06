Euro feminino

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, divulgou hoje uma lista de 25 jogadoras para o Euro2017, na qual incluiu Raquel Infante, Amanda da Costa e Suzane Pires.

É uma lista ainda provisória para o Europeu, competição que Portugal vai disputar pela primeira vez, de 16 de julho a 06 de agosto, mas da qual vão sair as 23 jogadoras definitivas que estarão na Holanda.

Em relação à última convocatória, para os jogos particulares a 08 e 11 de junho com o País de Gales, o selecionador português abdicou da defesa Joana Marchão, do Sporting, que teve a sua primeira internacionalização com o País de Gales.