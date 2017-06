Confederações

O médio português Adrien Silva afirmou hoje que a seleção portuguesa de futebol, campeã europeia, vai ter de estar ao melhor nível frente à Rússia, na quarta-feira, para conseguir a primeira vitória na Taça das Confederações.

"Vamos em busca da primeira vitória, sabemos que vai ser um jogo bastante complicado perante o público deles - vão ter um apoio muito forte --, mas temos capacidade para contrariar", afirmou o capitão do Sporting, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa das 'quinas' defronta a anfitriã Rússia, na quarta-feira, em Moscovo, na segunda jornada do Grupo A da competições, depois de se ter estreado no domingo, em Kazan, com um empate frente ao México (2-2).