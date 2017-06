Pedrógão Grande

Um terço da população de Pobrais, localidade do concelho de Pedrógão Grande, com cerca de três dezenas de habitantes, morreu na sequência do fogo que atinge, desde sábado, o norte interior do distrito de Leiria.

Em Pobrais, freguesia de Vila Facaia, "morreram 11/12 pessoas", afirma Claudino Vaz, que falava à agência Lusa, ao final da manhã de hoje, junto a uma casa totalmente destruída pelo fogo e no interior da qual morreu o seu único habitante, um idoso, "já quase sem mobilidade nenhuma".

O velho homem terá sido o único habitante de Pobrais que "morreu dentro de casa, os outros [mortos] são todos pessoas que fugiram do fogo", sublinha Claudino Vaz, 59 anos de idade.