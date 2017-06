Actualidade

A Câmara de Lisboa vai criar em 2018 um restaurante na Rua de São José para formar pessoas em condição de sem-abrigo, que são 2.051 na cidade, e inseri-las no mercado de trabalho, foi hoje anunciado.

Dirigido a sem-abrigo "que tenham a situação já estabilizada, recuperada", o projeto envolve a criação de um restaurante comum, com "um cardápio", mas no qual as pessoas a atender "tiveram uma história de rua ou de dependência", explicou o vereador dos Direitos Sociais da autarquia, João Afonso.

"Lá atrás, estará alguém que orienta todo o serviço de mesa e de cozinha", contando com "o apoio das outras pessoas que estarão a receber formação", precisou o autarca.