Pedrogão Grande

A especialista Helena Freitas alertou hoje para a necessidade de avançar com o ordenamento florestal e a valorização de uma atividade económica adaptada às novas condições de abandono do interior, mas também de alterações climáticas, construindo uma alternativa.

"Não havendo gente [no interior], temos de viabilizar uma floresta mais adaptada a essa realidade e contar com associações que façam uma gestão viável", disse a professora da Universidade de Coimbra, na área da Ecologia, realçando que "o que correu mal" no incêndio iniciado em Pedrogão Grande, que causou 62 mortes, "é o que corre mal há décadas".

A coordenadora da unidade de missão para valorização do interior defendeu a urgência de uma intervenção de políticas públicas já que, "atualmente, a realidade é diferente, por isso, é preciso construir uma alternativa".