Actualidade

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) vai organizar a primeira Convenção Nacional entre quinta-feira e sábado para debater preocupações da estrutura partidária e da Guiné-Bissau.

"A Convenção Nacional é, nos termos dos estatutos do PAIGC, um fórum de debate de ideias, de consulta e orientação política do partido. Normalmente, este fórum tem debate quando existem problemas quer no partido, quer no país", afirmou João Bernardo Vieira, porta-voz do partido.

Segundo João Bernardo Vieira, a direção do PAIGC decidiu organizar o fórum para "aprofundar um conjunto de questões que são preocupações quer do partido, quer do país".