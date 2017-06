Actualidade

Um automóvel chocou hoje à tarde contra uma carrinha da 'gendarmerie' francesa (força policial militarizada) na avenida parisiense dos Campos Elísios, informaram fontes policiais.

O veículo explodiu no momento do impacto e uma arma foi encontrada junto do condutor, informaram fontes citadas pela agência noticiosa France Presse (AFP).

Numa mensagem publicada na rede de 'microblogues' Twitter, a polícia francesa informou que "uma intervenção policial está em curso" naquela reconhecida avenida no centro de Paris, bem como pediu às pessoas para evitarem a zona.