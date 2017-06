Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou hoje, no Luxemburgo, que o compromisso de Portugal com a missão da União Europeia (UE) no Mali "continua a ser total", apesar da morte de "um valoroso e bravo sargento do Exército português".

Augusto Santos Silva, que representou hoje Portugal no Conselho de Negócios Estrangeiros da UE, disse aos jornalistas que, no quadro de um debate e adoção de conclusões sobre o combate ao terrorismo, assegurou aos seus homólogos europeus que Portugal continua totalmente empenhado em contribuir para a cooperação regional, da UE "com outras organizações multilaterais, com os seus parceiros no norte de África, no Médio Oriente, no Corno de África e também no Sahel".

"Eu tive oportunidade de dizer, em nome do Governo e do Estado português, que o nosso compromisso com a cooperação europeia com o Sahel é total, e por isso o nosso compromisso com as missões da UE no Sahel é total, e por isso o nosso compromisso com a missão de treino no Mali continua a ser total, mau grado o incidente, o ataque terrorista à missão da UE no Mali, de que uma das vítimas é um valoroso e bravo sargento do Exército português", declarou.