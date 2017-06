Pedrógão Grande

O número de pessoas que morreram no incêndio florestal que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 63, disse hoje o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.

Jaime Marta Soares disse que se trata de um bombeiro que se encontrava hospitalizado em Coimbra.

