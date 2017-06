Incêndios

Os incêndios florestais consumiram até 15 de junho 15.184 hectares, uma área ardida quase 12 vezes superior ao mesmo período de 2016, revelou hoje o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O relatório provisório do ICNF, que não inclui os dados do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrogão Grande, adianta que o ano de 2017 apresenta "o quarto valor mais elevado de área ardida" da última década, por comparação com o mesmo período.

O documento indica que este ano regista "o terceiro valor mais elevado em número de ocorrências" desde 2007.