Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros fez hoje votos para que as negociações entre União Europeia e Reino Unido decorram da melhor forma possível, considerando que "um bom acordo sobre os direitos dos cidadãos" seria o arranque ideal.

"Quanto mais depressa chegarmos a um bom acordo sobre os direitos dos cidadãos - os direitos dos europeus residentes no Reino Unido e os direitos dos britânicos residentes na UE - melhores condições teremos para tratar dos assuntos seguintes, entre os quais certamente estarão as questões relacionadas com os compromissos financeiros", declarou Augusto Santos Silva.

O ministro falava aos jornalistas à margem de uma reunião de chefes de diplomacia da União Europeia (UE), no Luxemburgo, no mesmo dia em que começaram formalmente, em Bruxelas, as negociações entre a União e Londres para a concretização do 'Brexit'.