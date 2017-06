Pedrógão Grande

O Governo dos Açores anunciou hoje a doação de 100 mil euros para as vítimas dos incêndios do distrito de Leiria, especialmente de Pedrógão Grande, e a disponibilização de meios da Proteção Civil regional.

Numa nota de imprensa, o executivo regional, liderado por Vasco Cordeiro, informa que "doou 100 mil euros para apoiar as vítimas dos incêndios florestais que atingiram o país durante este fim de semana, uma verba que será canalizada através da Cruz Vermelha Portuguesa".

"Este montante foi disponibilizado no âmbito da solidariedade da Região Autónoma dos Açores para com as vítimas dos incêndios no distrito de Leiria e, em especial, em Pedrógão Grande", adianta a nota.