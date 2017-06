Actualidade

O festival cultural multidisciplinar "Jardins Efémeros" vai oferecer à cidade de Viseu, em julho, mais de 300 atividades em 10 dias, nas áreas da arquitetura, artes visuais, som, dança, teatro, cinema, pólis, oficinas e mercados, revelou hoje a organização.

"Não há muitas cidades a acolher um projeto de vanguarda como este em Viseu. Não há nenhum com este contexto internacional e com acesso livre, para aproximar as pessoas à arte contemporânea", considerou a criadora dos "Jardins Efémeros", Sandra Oliveira.

Durante a apresentação do evento, que decorre na cidade de Viseu de 07 a 16 de julho, Sandra Oliveira explicou que esta sétima edição terá como tema central o "Paradoxo".