Pedrógão Grande

O bombeiro internado, desde a madrugada de domingo, na Unidade de Queimados do Hospital da Prelada, no Porto, vítima do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, mantém "um prognóstico reservado", informou hoje fonte do hospital.

"Até ao momento não houve qualquer evolução do estado do ferido, que se encontra ventilado e apresenta queimaduras graves na face, nos membros superiores e inferiores", revelou fonte do Hospital da Prelada, em comunicado, indicando que a equipa médica continua a realizar "todos os procedimentos necessários" à melhor prestação de cuidados.

O bombeiro que está internado em "prognóstico reservado" deu entrada no Hospital da Prelada, na madrugada de domingo, "com queimaduras na face e nos membros superiores e inferiores", informou fonte oficial da unidade, referindo que o ferido, oriundo de Castanheira de Pera, foi assistido no local e transportado para a unidade portuense devidamente estabilizado.