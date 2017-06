Actualidade

O líder parlamentar do PS, Carlos César, expressou hoje "o mais profundo" pesar pela morte do sargento-ajudante Paiva Benido, ao serviço do Exército português, na sequência de um ataque de elementos rebeldes no Mali, no domingo.

"O Grupo Parlamentar do PS, através do líder da bancada, Carlos César, expressa o mais profundo pesar pelo falecimento do sargento-ajudante Gil Fernando Paiva Benido que, ao serviço do Exército português, integrava a Missão da União Europeia no Mali (EUTM)", lê-se no comunicado divulgado pela bancada socialista.

No mesmo comunicado, o Grupo Parlamentar do PS considera que "a morte de um bravo militar português, ao serviço da manutenção da paz e do restabelecimento da integridade territorial do Mali, impõe, a par da compreensível consternação, a expressão de um incondicional reconhecimento e gratidão pelo denodo da sua entrega à missão que o levou ao Mali".