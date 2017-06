Pedrógão Grande

Conjugação "pouco habitual" de fatores meteorológicos adversos e com "grande imponderabilidade" de previsão da localização levou ao incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A informação foi prestada hoje em conferência de imprensa, na sede do IPMA, em Lisboa.

Temperatura muito elevada, baixa humidade, ausência de chuva, descargas elétricas associadas a trovoada seca, mudança de direção de vento muito rápida e reduzida água no solo foram os fatores enumerados.