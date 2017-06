Actualidade

Uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras, na EN 210, em Britelo, Celorico de Basto, provocou hoje ferimentos graves em duas mulheres, avançou à Lusa fonte dos bombeiros.

As vítimas, ambas com cerca de 40 anos, seguiam nas viaturas envolvidas no acidente.

As duas mulheres tiveram de ser desencarceradas.