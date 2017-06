Pedrogão Grande

O trânsito no IC8 e na A13 já foi reaberto, disse pelas 20:00 de hoje fonte da GNR, indicando que permanecem cortadas três estradas nacionais em Leiria, Coimbra e Castelo Branco, devido à ocorrência de incêndios.

De acordo com a GNR, o incêndio que deflagrou no sábado em Pedrogão Grande, no distrito de Leiria, continua a provocar o corte do trânsito da Estrada Nacional 347, na localidade da Póvoa, em Figueiró dos Vinhos, e da Estrada Nacional 236, no concelho de Castanheira de Pera.

Resultado do alastrar do fogo em Pedrogão Grande, a Estrada Nacional 238 mantém-se interdita ao trânsito, na localidade de Vale Ferrão, no concelho da Sertã, em Castelo Branco.