Incêndios

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas assegurou hoje que serão mobilizados "fundos comunitários e outros" para a recuperação das comunidades afetadas pelos incêndios que deflagraram desde sábado nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco.

"O Governo mobilizará vários instrumentos de fundos comunitários e outros, aqueles que vierem a ser adequados, [mas] para isso obviamente temos que fazer um levantamento no terreno do que se lá passa", afirmou Pedro Marques.

O governante, que falava à margem de uma reunião do Conselho de Concertação Territorial, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, reforçou que, através do levantamento após o rescaldo do incêndio, serão disponibilizados recursos do Estado "sejam eles nacionais ou europeus".