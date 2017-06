Pedrógão Grande

O Presidente da República afirmou hoje que há sinais de evolução favorável do incêndio que começou no sábado no distrito de Leiria, depois de um dia em que se emocionou em Castanheira de Pera, após se saber da morte de um bombeiro.

"Neste momento, aquilo que encontrámos ultrapassou as expectativas que tínhamos", notou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas no posto de comando em Avelar, concelho de Ansião, sublinhando que há a perceção de uma "evolução favorável".

De acordo com o Presidente da República, as condições atmosféricas "foram melhores do que se previa" e, apesar de haver várias frentes, há "sinais de controlo".