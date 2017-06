Pedrógão Grande

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, afirmou hoje que sentiu, durante o dia, "um enorme apoio das pessoas", que se mantiveram unidas com o objetivo de ultrapassar um momento muito difícil.

"Foi um dia muito emocionante", contou a membro do executivo socialista, que ao longo do dia de hoje sentiu "um enorme apoio das pessoas, que vivem situações extremamente difíceis".

Apesar do momento pesado, as pessoas "mantiveram-se unidas e sempre com o objetivo de ultrapassar esta enorme dificuldade", frisou a ministra, que falava aos jornalistas, juntamente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.