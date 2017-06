Pedrógão Grande

A direção de informação da TVI garantiu hoje que "não recebe lições de ninguém sobre sensibilidades profissionais", reagindo assim à abertura de um processo de averiguações por parte do regulador da Comunicação Social a uma reportagem daquela estação.

O Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou hoje a abertura de um procedimento de averiguações a uma reportagem emitida na edição de domingo do "Jornal Nacional da TVI" sobre o incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande.

Num comunicado hoje divulgado, a direção de informação da TVI considera "perfeitamente normal e inquestionável" a abertura de um processo de averiguações sobre a cobertura jornalística dos acontecimentos em Pedrógão Grande, no entanto questiona por que é que essas averiguações incidem apenas numa reportagem emitida no domingo no Jornal das 8, esclarecendo que "o Jornal Nacional da TVI acabou em 2009". "Isso é algo que já não se entende e carece de uma explicação por parte do regulador", defende.