Pedrógão Grande

A área consumida pelo incêndio florestal em Pedrógão Grande, em Leiria, calculada em mais de 26.000 hectares, já representa três vezes a dimensão de Lisboa (8.500 hectares) e seis vezes a do Porto (4.200 hectares).

Segundo o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), do Centro de Investigação Comum da Comissão Europeia, que apresenta as áreas ardidas cartografadas em imagens de satélite (com uma resolução espacial de 250 metros), o incêndio que começou na localidade em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e alastrou depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, tinha até hoje 25.969 hectares de área ardida.

Fazendo uma comparação com algumas capitais europeias, a área ardida equivale a cerca de metade da área da cidade de Madrid (604.000 hectares) e a mais do dobro da área da capital francesa, Paris (105.000 hectares).