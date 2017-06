Pedrógão Grande

O Governo exigiu esclarecimentos sobre os acontecimentos dos últimos dias no distrito de Leiria, onde no sábado deflagrou um incêndio no concelho de Pedrógão Grande que hoje ainda está ativo, anunciou o secretário de Estado da Administração Interna.

De acordo com Jorge Gomes, em declarações no programa "Prós e Contras", da RTP, emitido na segunda-feira à noite, o primeiro-ministro "fez hoje [segunda-feira] um despacho em que exige esclarecimentos ao IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] para saber as condições atmosféricas e climáticas naquele dia, o que é que houve de anormal, o que é que há para ser explicado".

"Em segundo lugar, o senhor primeiro-ministro pôs como exigência saber se houve falha de comunicações do sistema do Estado, que é o sistema SIRESP, e que pretende que seja esclarecido", referiu o governante, acrescentando que, no mesmo despacho, António Costa pediu esclarecimentos sobre "o encerramento ou não encerramento da Estrada Nacional onde se deu o fatídico caso".