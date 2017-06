Pedrógão Grande

Mais de metade dos corpos das 64 vítimas mortais do incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande já foram identificados, informou hoje fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

"Já estão a realizar-se há várias horas as autópsias médico-legais, que vão continuar a ser feitas durante toda a noite. O processo não pára", disse hoje à agência Lusa fonte do MAI, não revelando o número concreto de corpos já identificados.

As autópsias médico-legais decorrem no Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra, para onde foram os 64 corpos resultantes do incêndio de grandes dimensões que começou no sábado, no interior norte do distrito de Leiria.