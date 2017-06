Quatro incêndios ativos às 00

Mais de 1.700 bombeiros, apoiados por 609 viaturas e um meio aéreo combatiam, às 00:30, quatro incêndios que continuavam ativos nos distritos de Leiria, Coimbra e de Viseu.

Segundo a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o fogo que mobiliza mais meios continua a ser o de Pedrogão Grande, Leiria, com 1.116 homens e 385 viaturas envolvidas no combate às chamas, que lavram desde as 14:43 de sábado e já provocaram pelo menos 64 mortos e 135 feridos, bem como avultados danos materiais.

No concelho de Góis, distrito de Coimbra, um incêndio está a ser combatido por 635 bombeiros, 218 meios terrestres e um meio aéreo.