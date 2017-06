Pedrógão Grande

A maioria das localidades de Figueiró dos Vinhos já conta com a reposição de água e luz, informou hoje fonte da Câmara Municipal de um dos concelhos mais afetados pelo incêndio que começou no sábado em Pedrógão Grande.

"A resposta mais básica, de um modo geral, já está assegurada" na maioria do concelho, relatou fonte da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Com "quilómetros e quilómetros" de cabos de eletricidade ardidos, árvores caídas a obstruírem a rede viária do concelho e danos na rede de abastecimento de água, o município, juntamente com as entidades responsáveis, tem conseguido garantir uma reposição "gradual e em contínuo", informou à agência Lusa a mesma fonte.