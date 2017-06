Actualidade

A polícia federal brasileira considerou haver indícios de corrupção por parte do Presidente Michel Temer no âmbito de um inquérito iniciado depois de executivos da empresa JBS terem assinado um acordo com a Justiça, informou a imprensa local.

As autoridades policiais concluíram que existem fortes indícios de que o Presidente e o seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures praticaram o crime de corrupção passiva num relatório entregue na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A polícia também pediu ao STF cinco dias para terminar uma outra investigação, que visa apurar se o chefe de Estado e seu ex-assessor também cometeram o crime de obstrução da Justiça.