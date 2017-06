Actualidade

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, inaugurou, na noite de segunda-feira, a 47.ª Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que decorre em Cancún até quarta-feira, apelando ao diálogo no seio do bloco.

"Estou confiante de que nesta Assembleia-Geral conseguiremos resultados transcendentes em cada um destes temas, a partir de um diálogo construtivo, respeito mútuo e estreita colaboração", afirmou o chefe de Estado.

O encontro anual mais importante da OEA abriu com atraso, depois de um dia marcado pela falta de acordo dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros relativamente a uma declaração conjunta sobre a crise na Venezuela.