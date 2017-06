Pedrógão Grande

O comandante operacional da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, afirmou hoje estar confiante de que o incêndio que começou em Pedrógão Grande vai ser dado como dominado em 24 horas, caso não haja alteração das condições atmosféricas.

"A situação está bastante melhor. Durante a noite ou amanhã [quarta-feira] de manhã, o incêndio será dado como dominado", disse à agência Lusa Vítor Vaz Pinto sobre o fogo que já provocou 64 mortos e 135 feridos.

Vaz Pinto falava após um 'briefing' com os comandantes de setores, que terminou por volta das 04:00, no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião (Leiria).