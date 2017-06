Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, qualificou hoje de "lamentável" a morte do estudante universitário norte-americano Otto Warmbier, detido pela Coreia do Norte no ano passado e repatriado na semana passada em coma.

"O Presidente Moon Jae-in considera lamentável a notícia da morte de Warmbier, e planeia expressar as suas condolências e apoio aos seus familiares", diz um comunicado enviado à imprensa pela Casa Azul.

Otto Warmbier, de 22 anos, que esteve preso durante 17 meses na Coreia do Norte, foi libertado por Pyongyang em estado de coma no passado dia 13.