Pedrógão Grande

O posto de comando operacional, que estava junto ao mercado municipal de Avelar, freguesia de Ansião, deslocou-se hoje para a Sociedade Filarmónica Avelarense, que garante "melhores instalações", informou o comandante operacional da Proteção Civil.

A Sociedade Filarmónica Avelarense, a cerca de 100 metros do mercado, passa a ser o local do posto de comando operacional, onde é delineado o plano estratégico de ação contra o incêndio que começou no sábado, em Pedrógão Grande, no norte do distrito de Leiria, e que já provocou 64 mortos e 135 feridos, disse à agência Lusa o comandante operacional da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto.

A mudança ocorreu durante a noite de hoje, por volta das 02:00, e foi feita porque o espaço da Filarmónica de Avelar apresenta "melhores condições" e "diferenciadas" em relação àquilo que havia junto ao mercado municipal, referiu.