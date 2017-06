Actualidade

A polícia argentina acredita ter descoberto a maior coleção de artefactos nazis da história do país, incluindo um busto de Adolf Hitler, lupas em caixas com suásticas e um macabro instrumento médico para medir o tamanho do crânio.

Cerca de 75 objetos foram encontrados numa sala secreta, no interior da casa de um colecionador, em Beccar, um subúrbio a norte de Buenos Aires, que as autoridades suspeitam tratar-se de originais que pertencerem a altas patentes do regime nazi da II Guerra Mundial.

"As investigações preliminares indicam tratar-se de peças originais", afirmou, na segunda-feira, a ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, à agência noticiosa norte-americana Associated Press.