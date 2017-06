Actualidade

O corpo do segundo jovem que desapareceu no dia 11 de junho na Praia da Costa Verde, em Espinho, foi encontrado hoje de manhã na Praia de Paramos, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima do Douro.

Segundo a fonte, o corpo foi encontrado cerca das 07:30 e será removido durante a manhã.

Na segunda-feira, tinha sido encontrado também na Praia de Paramos o corpo do outro jovem. Os dois tinham desaparecido no passado dia 11 de junho no mar, na Praia da Costa Verde.