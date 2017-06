Actualidade

O espaço cultural Albatros, na cidade de Montreuil, junto a Paris, vai organizar, a 24 e 25 de junho, o festival "Porto via Paris", no qual se vai festejar o São João, com concertos de Mão Morta e BRG Collective, entre outros.

"A ideia deste projeto era criar uma ponte cultural entre dois países, duas cidades, através do trabalho de artistas dos dois países e dar a conhecer um projeto cultural onde a tradição e o Portugal mais contemporâneo podem coabitar", disse à Lusa Manuela Ribeiro, responsável dos projetos culturais do Espace Albatros.

No sábado à noite, o festival vai contar com concertos do grupo rock Mão Morta, em paralelo com uma 'performance' de pintura do francês Xavier Devaud, e de BRG Collective, um grupo de criadores de Braga de diferentes áreas artísticas, que explora as relações entre som, imagem e artes digitais.